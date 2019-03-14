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Правительство оплатит отдых на море для детей из особенных семей

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и не только смогут отдохнуть с родителями на курортах Крыма и Черноморского побережья за счет государства.

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Такое право семьям обеспечит специальный сертификат, механизм выдачи которого сейчас прорабатывает Министерство просвещения России. Как рассказали «Известиям» в ведомстве, воспользоваться этой возможностью смогут и некоторые другие категории граждан.

Потенциальными участниками программы, по подсчетам «Известий», смогут стать не менее 1 млн семей ежегодно. Реализация инициативы в этом случае обойдется в 80 млрд рублей в год.

На сегодняшний день, по данным Минпросвещения, семейный отдых в российских санаторных оздоровительных лагерях по собственным программам оплачивают власти 41 региона. Однако число участников таких программ порой ограничено определенными требованиями, а дорогу до места отдыха зачастую приходится оплачивать родителям.

Подробнее — в материале «Известий»:

Отпуск за госсчет: в России готовятся ввести сертификаты на отдых

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