YouTube заблокировал канал Владимира Зеленского

Сервис видеохостинга YouTube заблокировал канал артиста и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. В штабе политика подтвердили наличие проблемы и пообещали решить ее в ближайшее время, сообщает 14 марта издание «Украинские новости».

«За время предвыборной кампании наши страницы так часто пытались заблокировать, прослушать, запретить, что у нас уже выработался иммунитет на такие вещи. Так что не переживайте, вы успеете посмотреть новый выпуск влога», — рассказали в штабе.

Соратники Зеленского добавили, что точные причины блокировки аккаунта им пока неизвестны, сообщает «Газета.ру».

7 марта Владимир Зеленский заявил, что против него готовятся уголовные дела. 4 марта на здании, где находится офис Зеленского, было найдено электронное подслушивающее устройство.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. По данным мартовского опроса центра Socis, 27,7% украинцев готовы отдать свой голос за артиста и кандидата в президенты Владимира Зеленского. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 19,6% респондентов. 14,8% назвали своим кандидатом лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.