Месяц назад Банк России сообщил о росте оттока капитала в январе до $10,5 млрд. И тогда эта новость многих серьезно огорчила. И вот новый удар: в феврале показатель вырос до $18,6 млрд. Но давайте разберемся, действительно ли ситуация так драматична, как кажется на первый взгляд.

Отток средств — это не обязательно что-то плохое, чего стоит опасаться. Напротив, он может быть вызван и вполне позитивными причинами, например инвестициями за границу. А международная экспансия — признак сильной экономики. Разумеется, я имею в виду не переток средств из реального сектора в сомнительные офшоры, а инвестиции в перспективные проекты за рубежом. Например, такие, как «Северный поток – 2».

Сейчас с обострением торговых войн и усилением санкций стало сложнее инвестировать в новые идеи. Объем сомнительных операций, по данным ЦБ и Росфинмониторинга, сокращается. Таким образом, отток капитала в начале года был обусловлен преимущественно другими факторами. Среди них — сокращение внешнего долга. Всего за год предстоит выплатить около $59 млрд, и на первый квартал приходится около $11 млрд.

Как я уже писал ранее, динамика движения капитала — волатильный показатель. Например, в США в январе отток составил $33 млрд, а Великобритания, напротив, привлекла £33 млрд в третьем квартале 2018 года. И это несмотря на приближающийся Brexit. Чемпионом же по притоку капитала стала еврозона — в декабре он достиг €80 млрд. При этом ее экономика замедляется: в декабре рост ВВП упал до 1,6%, в январе — до 1,1%. Это самый низкий уровень за шесть лет. Так что приток средств совсем не гарантия быстрого экономического роста.

Дальнейшая тактика по привлечению и размещению средств российскими компаниями на внешних рынках будет в значительной степени зависеть от политики ФРС США. Как минимум до лета ключевая ставка в Америке повышаться не будет — из-за того, что экономика страны сейчас потрепана бюджетным кризисом. А значит, у компаний нет острой необходимости занимать деньги за рубежом. Таким образом, отток пока будет преобладать над притоком.

В феврале по сравнению с январем эта тенденция замедлилась, что обусловлено возвращением интереса нерезидентов к российским активам. Санкционная риторика немного стихла, точнее, на обещанные ограничения инвесторы стали обращать меньше внимания. Рубль, несмотря на разгон инфляции, демонстрирует стабильность. Более того, с начала года российская валюта — самая крепкая среди денежных единиц развивающихся стран. А инфляция лишь добавила доходности облигациям федерального займа (ОФЗ).

В результате возобновился приток средств нерезидентов в российские бумаги. За январь их доля выросла на 0,8 п.п., до 24,4%. По итогам февраля стоит ожидать, что тенденция продолжится. Помимо облигаций, растет интерес и к отдельным акциям, инвесторы начинают охоту за дивидендными идеями. Кстати, дивиденды и купоны — тоже один из факторов оттока средств. Но ситуация, на мой взгляд, не носит драматического характера.

Отток капитала в сумме до $70 млрд не создаст особых проблем в экономике. Положительное сальдо торгового баланса России — свыше $200 млрд в год. За счет больших поступлений от экспорта экономика и финансовая система устойчивы даже к относительно большим движениям капитала.

Во втором квартале их динамика будет находиться в сильной зависимости от состояния рынков и внешних и внутренних факторов. Стабильный рубль, устойчивые ставки и цены на нефть — факторы в пользу притока средств в экономику и инструменты фондового рынка. Внешние шоки, напротив, вызовут отток средств с развивающихся рынков. Однако у монетарных властей достаточно ресурсов, чтобы справиться с потрясениями на финансовых рынках. ЦБ может применить широкий набор — от операций на открытом рынке (интервенций или отказа от покупок в резервы) до повышения ставки, если это будет необходимо. Так что сейчас паниковать по поводу оттока средств не следует.

Автор — финансовый аналитик

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