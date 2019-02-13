Банк России сообщил о росте чистого оттока капитала из страны в январе в годовом выражении в 1,5 раза — до $10,4 млрд. Сам по себе термин «отток капитала», как правило, воспринимается негативно. Никому не хочется, чтобы деньги утекали, всем хочется, чтобы они в страну поступали. На самом деле в экономике не бывает так, чтобы средства двигались лишь в одном направлении. Потоки капитала всегда разнонаправлены, а когда говорят о его притоке или оттоке, имеют в виду разницу (сальдо) между тем, что поступило и ушло. Этот показатель один из самых непостоянных, и меняется он довольно резко.

Сальдо движения капитала — один из индикаторов состояния финансового рынка и экономики. Но важнее динамика показателя и сопоставление с другой статистикой. Если страна хронически экспортирует больше средств в иностранной валюте, чем принимает, и при этом ВВП не растет, есть повод задуматься об эффективности такой экономики. Резкий чистый отток может вызвать не менее резкие колебания валютного курса. Например, продажи нерезидентами ОФЗ в III квартале 2018 года вызвали ослабление рубля на 11%.

Сам по себе, без привязки к другим показателям, чистый отток капитала еще не свидетельствует о серьезной болезни экономики. Объем иностранных инвестиций — показатель не бесконечный. С рынка нельзя вывести намного больше, чем в него инвестировано, без притока других денег. То есть важно, чтобы отток компенсировался другими источниками. Например, чистый экспорт (продажа товаров за границу) из России за 2018 год превысил, по предварительной оценке, $200 млрд. Это прошло по счету так называемых текущих операций.

Таким образом, отток капитала — это не только возврат портфельных инвестиций зарубежными игроками, но и экспорт этих инвестиций российскими структурами за границу. Продажа ОФЗ, погашение внешних займов — факторы крупного денежного оттока. В 2018 году все секторы экономики сократили внешний долг. Совокупная задолженность уменьшилась на 12%, до $453 млрд. Инвестиции российских предприятий в зарубежные проекты — также пример факторов оттока капитала.

Идеально, если в целом на длинном горизонте баланс притока и оттока будет стремиться к нулю. Так, например, происходит в США. Динамика сальдо движения капитала очень резко колеблется, но вокруг нулевой отметки. С длительным оттоком сталкивался в прошлом Китай — это произошло на фоне финансового кризиса 2008 года. Власти Поднебесной приняли меры: ввели ограничения для нерезидентов на вывод капитала. Фондовый рынок пострадал, но затем панику удалось сбить. Правда, сейчас КНР переживает активный приток капитала и вновь начал накапливать резервы.

В России было принято принципиальное решение не ставить заградительных барьеров на пути движения капитала. В 2014 году отток средств инвесторов с фондового рынка сильно подкосил рубль. Тем не менее сохранение режима плавающего валютного курса и открытой экономики стало фактором, способствовавшим гашению паники. Доверие инвесторов удалось быстро вернуть. Уже по итогу 2015 года было зафиксировано положительное сальдо движения капитала.

Приток средств в фонды, ориентированные на Россию, сейчас сократился по причине того, что премия в доходности рублевых инструментов по сравнению с долларовыми начала сокращаться. Государство и бизнес уже не занимают под 15–17% годовых в рублях, как четыре года назад. В I квартале 2019-го по внешнему долгу предстоит выплатить около $10,8 млрд, всего за год предстоит вернуть около $59 млрд. При этом, возможно, в первом полугодии внешний долг будет продолжать сокращаться, что будет фактором оттока средств.

В дальнейшем не исключается приток капитала в Россию. На этой неделе «Газпром» занял $1,25 млрд на внешних рынках. Объем чистого движения капитала оценивается в $20–25 млрд в квартал. Это не повлияет заметно на курс рубля по отношению к доллару. Поддержанию нацвалюты способствует умеренно низкая инфляция и доходность ОФЗ на 3,5–4 п.п. выше ее уровня, а также относительная стабильность цены на нефть.

Автор — руководитель управления операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании

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