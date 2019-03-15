Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Время возмездия» (18+)

Режиссер: Карин Кусама, в ролях: Николь Кидман, Тоби Кеббелл, Татьяна Маслани, Себастиан Стэн и другие

Фото: 30West

Внедренная в преступную банду Лос-Анджелеса хрупкая Эрин (Николь Кидман) влюбляется в своего напарника. Однако ее жизнь меняется навсегда, когда тщательно подготовленная спецоперация неожиданно идет не по плану. Спустя несколько лет прошлое вновь настигнет девушку, но к тому моменту она уже станет сильной и безжалостной…

«Рожденный стать королем» (6+)

Режиссер: Джо Корниш, в ролях: Луис Эшборн Серкис, Денис Гоф, Том Тейлор, Рианна Доррис

Фото: Big Talk Productions

Главный герой ленты — 12-летний школьник Алекс, обычный парнишка из неполной семьи, которого старшие ребята обижают в школе. Но однажды он увидел меч, вытащил его из камня, и по ночам его стали преследовать жуткие огненные рыцари. Волшебник Мерлин в обличье нового одноклассника сообщает Алексу, что колдунья Моргана готовит конец света и нужно срочно собирать армию...

«Пиковая дама: Зазеркалье» (16+)

Режиссер: Александр Домогаров мл., в ролях: Ангелина Стречина, Даниил Муравьев-Изотов, Владислав Коноплев, Клаудиа Бочар, Игорь Яшанин

Фото: RB Productions

Зловещий призрак Пиковой Дамы снова жаждет крови, и на этот раз его жертвами становятся воспитанники школы-интерната, расположенного в старинном особняке, окутанном мрачными слухами. Развлекая друг друга страшилками об убийствах детей, которые совершались в этом доме в позапрошлом столетии, подростки находят в заброшенном крыле здания таинственное зеркало, покрытое загадочными рисунками. Веселья ради ребята проводят перед этим зеркалом мистический обряд вызова духа Пиковой Дамы и загадывают самые сокровенные желания. Шутники не подозревают о том, что станет платой за это...

«Чайка» (12+)

Режиссер: Майкл Майер, в ролях: Аннетт Бенинг, Кори Столл, Гленн Флешлер, Билли Хоул, Брайан Деннехи, Сирша Ронан

Фото: KGB Media

Очередное американское прочтение русской классики. Майкл Майер экранизировал Чехова и пригласил на роль Аркадиной обладательницу двух «Золотых глобусов» Аннетт Бенинг. А Нину Заречную сыграла Сирша Ронан, звезда фильмов «Леди Берд» и «Искупление».

«Калигула» (18+)

Фото: m-g-t.ru/Анна Коонен

Спектакль поставлен в жанре «пластической драмы». Режиссер-хореограф Сергей Землянский задействовал в постановке как сюжет одноименной пьесы Альбера Камю, так и исторические материалы. Здесь нет слов, но есть многочисленные визуальные эффекты.

17 марта, 19.00, Московский Губернский театр

«Гедда Габлер» (16+)

Фото: teatrpushkin.ru/Владимир Майоров

Драма Ибсена, актуальная и по сей день. Для блистательной и неприступной генеральской дочки Гедды Габлер настало время перемен: отец умер, а деньги на исходе. Да и юность заканчивается. Нужно набраться мужества и строить новую жизнь, с новыми смыслами и целями.

17 марта, 19.00, Театр имени Пушкина

«Снегурочка» (6+)

Фото: stanmus.ru

«Снегурочка» была создана Владимиром Бурмейстером по заказу Лондонского фестивального балета. Партитура собрана из различных популярных произведений Чайковского: музыки к одноименной сказке Островского, а также Симфонии № 1 («Зимние грезы»), серенады для струнных, фортепианной сонаты и других. В 2001 году была создана новая сценическая редакция спектакля. Изменения коснулись прежде всего оформления, которое стало более современным.

16 и 17 марта, 19.00, Музыкальный Академический театр К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Перед заходом солнца» (12+)

Фото: maly.ru

Премьера на основной сцене Малого театра. Режиссер Владимир Бейлис инсценировал роман Герхарта Гауптмана «Перед заходом солнца». Романтическая трагедия о жизни двух чистых и порядочных людей. Маттиас Клаузен — холеный господин — влюбляется в молодую женщину. Но меркантильные интересы детей перечеркивают жизнь их отца. На сцену выйдут звезды театра: Борис Клюев, Игорь Петренко, Елена Харитонова и другие.

17 марта, 18.00, Малый театр

«Ромео и Джульетта» (6+)

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Долгожданная премьера французской версии легендарного мюзикла Жерара Пресгурвика «Ромео и Джульетта». Основанный на классической пьесе Уильяма Шекспира, спектакль впервые был показан в Париже в 2001 году, и с тех пор его посмотрели более 7 млн человек по всему миру.

15, 17 марта, 14:00, 19:00; 16 марта, 15:00, 20:00, Кремлевский дворец

«Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Музеях Московского Кремля открылась выставка из собрания пекинского Музея дворца (Гугун), посвященная, главным образом, эпохе правления императора Цяньлуна (1736–1796). В Россию привезли более ста экспонатов, среди которых — парадные одеяния, украшения, произведения живописи и каллиграфии. А также утварь, музыкальные инструменты и ритуальные предметы, использовавшиеся во время государственных церемоний и в придворном обиходе.

До 30 мая, Выставочные залы Успенской звонницы и Патриаршего дворца.

«Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа» (16+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Пушкинском музее в сотрудничестве с Tate открылась выставка британской живописи XX века. В Россию привезли 80 произведений художников, работы которых сегодня бьют рекорды на аукционах: это Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд, Леон Коссоф, Франк Ауэрбах, Майкл Эндрюс, Юэн Аглоу, Дэвид Бомберг, Уильям Колдстрим и Паула Регу.

До 19 мая, ГМИИ имени Пушкина

«Илья Репин» (0+)

Фото: tretyakovgallery.ru

Более 300 живописных и графических работ великого русского живописца Ильи Репина представят на выставке в Новой Третьяковке. Экспонаты прибыли из 28 музеев России и зарубежья, а также из семи частных собраний. Помимо хрестоматийных полотен — «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы» и других, — демонстрируются малоизвестные произведения, которые станут открытием для московской публики.

До 18 августа, Новая Третьяковка

«Крымская весна» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Городской фестиваль «Крымская весна» пройдет на 13 столичных площадках. Главные мероприятия будут сосредоточены в «Зарядье» и на Манежной площади. В парке у Кремля посетителей ожидает музыкальная программа, подготовленная фестивалем Koktebel Jazz Party. Перед зрителями выступят ведущие джазовые исполнители и коллективы России, США и Германии. А в медиацентре «Зарядья» можно будет посмотреть выставку «На берегах цветущих Крыма», где среди прочего покажут картины Айвазовского. На Манежной площади пройдут кулинарные мастер-классы, иммерсивный спектакль Сергея Котюха «Крымское путешествие» и интерактивная развлекательная программа.

16, 17 марта, парк «Зарядье», Манежная площадь и другие площадки