Возможный убийца следователя МВД Шишкиной рассказал о цели поездки в Москву

Задержанный по подозрению в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в минувшем октябре, Абдулазиз Абдулазизов, заявил, что в последний раз был в Москве на концерте, следует из видео допроса, опубликованного Следственным комитетом в WhatsApp в четверг, 7 марта.

Подозреваемый рассказал, что проживает в Санкт-Петербурге и в Московский регион не ездит, а в столице в последний раз был «на концерте».

Дальше на видео демонстрируются фотографии Абдулазизова. На одной он запечатлен с пистолетом, на другой он прощается, уезжая из Москвы. Судя по одежде, снимок сделан осенью.

О задержании в Санкт-Петербурге предполагаемого убийцы следователя Евгении Шишкиной стало известно ранее 7 марта. Вместе с 18-летним Абдулазизовым также задержан 17-летний житель Петербурга, выступивший, по информации правоохранителей, посредником в преступлении. Его имя следствие не называет

В СК отметили, что следователи продолжают устанавливать заказчиков убийства и других причастных. После получения необходимой для следствия информации решится вопрос об аресте подозреваемых.

В ноябре сообщалось о задержании в Грузии российского хакера Ярослава Сумбаева, которого называли главным подозреваемым в организации преступления. Помимо дела, которым занималась Шишкина, он находился в розыске за мошенничество.

Раскрывшая преступления хакерской группы старший следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье 10 октября 2018 года.