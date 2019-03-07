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Жителям Уссурийска запретили ходить в лес

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В Уссурийске усиливают меры пожарной безопасности. Сотрудники полиции будут предотвращать посещение лесов местными жителями.

Контрольно-патрульные группы создаются в городе по поручению главы администрации. Они будут контролировать ситуацию на улицах, в частном секторе и дачных поселениях. Все группы оснащены первичными средствами пожаротушения. Кроме того, в 37 селах организована работа добровольных пожарных дружин, пишет ИА UssurMedia.

Особое внимание патрули уделят территориям, которые прилегают к лесным массивам. Посещение лесов запрещено. Кроме того, под запрет попадает разведение костров и сжигание мусора на территории дач и садов.

Собственники жилых домов и дачных построек обязаны обеспечить запасы воды для тушения пожаров, если на территории не имеется система пожарного водоснабжения.

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