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В Уссурийске назвали сроки появления клещей

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Эксперты прогнозируют ранее пробуждение клещей в Уссурийске. Опасный сезон начнется после 8 марта.

В связи с тем, что в Уссурийске установилась теплая погода, сотрудники противочумной станции ожидают раннего начала сезона клещей. Специалисты ожидают, что первых клещей на анализы начнут приносить после 8 марта. В городе проводится вакцинация против энцефалита, однако бесплатной вакцины в медицинских учреждениях нет. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

В администрации Уссурийска отмечают, что обработка природных территорий против клещей обычно стартует в середине апреля, однако в 2019 году, скорее всего, работы начнутся раньше.

О раннем появлении клещей также предупредили жителей Хабаровского края. В регионе уже сформирован запас препаратов для обработки парков и скверов.

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