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В Хабаровске объявлен противопожарный режим

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До 15 возгораний сухой травы фиксируется на территории Хабаровска ежедневно. Постановлением мэра в городе вводится противопожарный режим.

Для предотвращения возможных возгораний предприятия должны провести покос сухой травы в течение десяти дней. В мэрии отмечают, что особенно много сухостоя наблюдается возле детской железной дороги, где заросли достигают человеческого роста, и возле шиномонтажного комплекса в Железнодорожном районе. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Из-за пала травы в Еврейской автономной области и Китае Хабаровск заволокло дымом на прошлой неделе. Так как зима была малоснежной, власти опасаются повторения ситуации.

С введением противопожарного режима на загородных территориях и дачах будет введен запрет на организацию костров и сжигание травы. Нарушителей ждут штрафы.

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