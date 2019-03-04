Автобус с пассажирами загорелся в Хабаровске

Утром 4 марта в Хабаровске загорелся маршрутный автобус в районе улицы Юности. Пассажиры эвакуировались из салона самостоятельно.

Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось спустя примерно 30 минут после получения сигнала о пожаре. Пострадавших нет. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Кемерово 23 января горел маршрутный автобус «ПАЗ». Никто из находившихся в салоне 30 человек не пострадал. Огнем поврежден моторный отсек, салон и колеса машины.