Ранее появление клещей прогнозируют в Хабаровском крае

Из-за раннего наступления весенней погоды в Хабаровском крае могут проснуться клещи. Дезинфекторы готовятся к обработке опасных территорий.

По данным синоптиков, в дневные часы в Хабаровском крае наблюдается теплая погода, однако по ночам температура пока опускается до -10 градусов. Для клещей это пока не благоприятные условия. Однако с 4 марта краевая дезинфекционная станция начнет мониторинг ситуации. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В случае преждевременного появления клещей обработка набережных, бульваров, скверов и парков начнется раньше обычного. Запас препаратов уже имеется.

Медики напоминают, что в Хабаровском крае продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. Она продолжится до 30 марта.