Магаданская область получила машины скорой помощи для условий севера

Медикам Магаданской области передадут 18 машин скорой помощи, подходящих для эксплуатации в северных условиях. Автомобили оснащены теплоизоляцией и дополнительными печками.

В каждой машине есть оборудование для оказания экстренной и неотложной помощи. Это дефибрилляторы, ингаляторы, выкатные носилки и наборы медикаментов. Спецтранспорт российского производства является полноприводным, имеет дополнительные слои теплоизоляции. Такие автомобили в наибольшей степени подходят для условий Магаданской области.

Ключи от машин передадут медикам 11 марта. Автомобили распределят между 10 учреждениями здравоохранения, пишет ИА MagadanMedia. Стоимость машин, которые получила Магаданская область, составляет 47,4 млн рублей.