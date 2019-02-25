Новые модульные станции «скорой» появятся в Крыму

На территории Республики Крым в этом году планируют поставить как минимум десять новых модульных станций скорой медицинской помощи. Закупить станции планирует «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи». Об этом в интервью ИА «Крыминформ» рассказал директор центра Сергей Олефиренко.

По его словам, в 2019 году центру впервые было направлено 150 млн рублей на модульные станции «скорой». Они будут установлены в тех районах республики, где бригады размещены в неприспособленных помещениях. При этом они не будут никаким образом сокращены или оптимизированы.

Директор центра также рассказал, что станции «скорой» возводят из композитных материалов и собираются как конструктор. При этом гарантия на модуль составляет порядка 50 лет.

Для поиска мест под размещения модульных станций были обследованы территории. Олефиренко отметил, что на данный момент уже есть представление о том, где они будут размещены.