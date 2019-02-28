Новую станцию «скорой» построят в Южно-Сахалинске за 1,3 млрд рублей

В Южно-Сахалинске планируют построить новую станцию скорой медицинской помощи совместно с территориальным центром медицины катастроф и медицинского резерва. На реализацию проекта направили свыше 1,3 млрд рублей. Аукцион на строительство объявила дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области.

Исходя из документации, станция «скорой» расположиться на участке площадью почти 12,9 тыс. кв. м. Само здание будет состоять из четырех блоков: двух трехэтажных, одного в четыре этажа и одного одноэтажного. Плановое количество выездов в дежурную смену достигает 200, пишет ИА SakahlinMedia.

Подрядчик должен будет разработать проект, осуществить по нему строительство и ввести объект в эксплуатацию. При этом все помещения станции должны быть оборудованы новым современным оборудованием.

Подрядчика выберут 21 марта. Максимальная стоимость контракта составит 1,334 млрд рублей. Завершить работы исполнитель должен за 790 дней после подписания контракта.