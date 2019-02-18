Акция ко Всемирному Дню больного прошла в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске провели оздоровительно-профилактическую акцию, приуроченную к Всемирному дню больного. Специалисты областного центра медицинской профилактики совместно с медиками шести городских учреждений провели осмотр жителей в областной научной библиотеке.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Сахалинской области, мероприятие прошло в областной научной библиотеке. Прием провели эндокринологи, невролог, терапевты. Желающие проверили уровень глюкозы в крови, холестерина, измерили давление и многое другое.

Помимо этого, у здания библиотеки был размещен мобильный комплекс, где можно было сделать флюорографию. 60 пациентам было проведено УЗИ брахиоцефальных артерий, пишет ИА SakhalinMedia.

Все обратившиеся были осведомлены об опасности инсульта. Волонтеры медколледжа проводили анкетирование на его вероятность. По факторам риска 57 человек из 77 оказались в зоне риска. Также было проведено анкетирование на вероятность сахарного диабета.