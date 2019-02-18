Новые аварийно-спасательные автомобили закупят в Южно-Сахалинске

Администрация Южно-Сахалинска планирует закупить новые аварийно-спасательные автомобили, которые помогут группам спасателей оперативно перемещаться. Заказчиком выступило управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

Как отмечает заказчик, техника будет оснащена аварийно-спасательным оборудованием и инструментом. Она предназначена для доставки спасателей к местам ЧС и для проведения необходимых спасательных работ.

Новый спецтранспорт общей стоимостью 12,2 млн рублей должен быть поставлен до 31 июля 2019 года. Средства на закупку направят из городского бюджета, включая субсидии областного, пишет ИА SakhalinMedia.

Все машины должны быть новыми, выпущенными не позже четвертого квартала 2018 года. Исполнителя планируют выбрать 11 марта. Он должен поставить технику до 31 июля 2018 года.