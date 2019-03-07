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В Зеленоградске восстановят исторический «Дом звездного неба»

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В Зеленоградске будет восстановлено историческое здание на Курортном проспекте, которое известно как «Дом звездного неба». На сайте госзакупок опубликованы условия аукциона на разработку проектно-сметной документации.

Дом, который считается объектом культурного наследия местного значения, хотят приспособить к современному использованию. Подрядная организация должна разработать эскиз, проектную документацию и проект предмета охраны памятника. Начальная стоимость контракта — 3,5 млн рублей. Победитель определится 1 апреля.

Как поясняет Калининград.Ru, здание было построено в начале XX века. На первом этаже были магазины кенигсбергского торговца Натана Штенфельда, а на втором и третьем этажах — номера для гостей. В советские годы дом занимал военный санаторий.

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