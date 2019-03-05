Разрешенную высоту дачных домов хотят увеличить в Калининграде

Власти Калининграда рассматривают возможность увеличения разрешенной высоты дачных домов. В случае принятия поправок горожане смогут стоить здания до 13 м.

Предложение с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки подготовлено в адрес губернатора Калининградской области. Городская администрация предлагает увеличить допустимую высоту строительства дачных домов до 13 м. В настоящий момент калининградцы могут строить дома высотой до 7 м, уточняет Калининград.Ru.

В мэрии пояснили, что площадь застройки законодательно не регламентируется.

В Калининграде насчитывается 102 садовых общества. Около 8,5 тыс. строений в них оформлены по упрощенной процедуре регистрации.