Отремонтированные в 2018 году дороги проверят в Калининградской области

Правительство Калининградской области совместно с общественниками проверит дороги региона, которые были отремонтированы в 2018 году. Инспекционные осмотры состоятся весной.

Специалисты намерены проверить, как асфальтовое покрытие перенесло зиму. Все выявленные повреждения будут зафиксированы, а информация передана подрядчикам для выполнения гарантийных обязательств. Об этом пишет Калининград.Ru.

Ответственность подрядчиков также предусмотрена за появление на дорогах колеи.

В 2018 году Калининград направил 1,2 млрд рублей в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Ремонт был запланирован на пяти участках трасс и более чем на 20 улицах города. В 2019 году на дороги потратят порядка 2,4 млрд рублей.