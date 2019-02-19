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Учителей русского языка и математики не хватает в школах Калининграда

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В школах Калининграда не хватает учителей по математике и русскому языку. Об этом сообщила глава городского комитета по образованию Татьяна Петухова.

По ее словам, власти пытаются решить эту проблему с помощью администрации БФУ им. Канта. В частности, в средние образовательные учреждения привлекаются молодые специалисты, которые могут проходить там практику. Чтобы компенсировать дефицит специалистов, многие учителя берут дополнительную нагрузку.

Петухова отметила, что число учеников в школах растет за счет потока мигрантов. Впрочем, вместе с учениками в Калининградскую область едут и учителя, которые тоже приходят работать.

В новом 2019 учебном году в школы Калининграда пойдут более 56 тыс. учеников. По сравнению с 2018 годом прирост составляет 2,5 тыс. человек, сообщает Калининград.Ru.

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