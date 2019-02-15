Спорткомплекс с бассейном построят в Калининграде за 633 млн рублей

Около 633 млн рублей потребуется для строительства спортивного комплекса в Южном парке в Калининграде. Бюджет планируется освоить в 2019–2020 годы.

Площадь комплекса составит 10,9 тыс. кв. м. Проект спортивного центра прошел государственную экспертизу еще в 2017 году. Заказчиком строительства является спортивная школа олимпийского резерва по современному пятиборью. Об этом пишет Калининград.Ru.

Постановление о реализации бюджетных инвестиций опубликовано на портале правовой информации. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение субсидий регионам на строительство спортивных объектов, Калининград получил 314 млн рублей.