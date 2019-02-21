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Четыре школы планируют реорганизовать в Калининграде

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В Калининграде в 2019 планируют провести реорганизацию нескольких образовательных учреждений. Об этом рассказала глава комитета по образованию Татьяна Петухова.

По ее словам, вопросы реорганизации и объединения были тщательно проработаны. Так, будут объединены гимназия № 32 и школа № 41. Решение связано с тем, что поступили предварительные данные по оттоку контингента после открытия школы № 57.

Помимо этого, будут объединены школы № 56 и № 45. Они расположены недалеко друг от друга, в связи с чем комитет по образованию считает данную меру целесообразной, пишет Калининград.Ru.

Образовательные учреждения в Калининграде реорганизуют не в первый раз. Ранее были объединены школы № 30 и № 38, а после несколько детских садов.

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