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Подсветку обустроят на пешеходных переходах в Калининграде

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В Калининграде планируют обустроить подсветку на пяти наземных пешеходных переходах. Стоимость работ оценили в 2,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, необходимое световое оборудование установят на переходах в районе физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Тургенева, на пересечении улиц Ленина и Бровцева, у памятника Сэму Симкину, около хостела на Московской и недалеко от зала борьбы на Октябрьской, пишет Калининград.Ru.

Стоимость работ оценили в 2,5 млн рублей. Средства выделят из бюджета муниципалитета. Подрядчика планируют определить 18 марта. Завершить монтаж оборудования необходимо будет в течение полутора месяцев.

В конце февраля сообщалось о том, что правительство Калининградской области совместно с общественниками планирует проверить дороги региона, которые были отремонтированы в 2018 году. Инспекционные осмотры состоятся весной.

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