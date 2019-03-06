Прямой эфир

Музей «Планета океан» откроется в Калининграде в этом году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На завершение строительства нового корпуса Музея Мирового океана в Калининграде будет выделено около 1,3 млрд рублей из федерального бюджета. «Планету океан» должны ввести в эксплуатацию в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление на портале правовой информации.

Будущий главный корпус музея станет одной из архитектурных доминант в центре города. Он представляет собой шар высотой около 40 м, повторяющий вид планеты Земля из космоса. Для остекления сооружения потребуется 1,2 тыс. стекол с оригинальными рисунками, передает «Калининград.Ru».

К зданию-шару примкнут два трехэтажных корпуса. В одном из них разместится музейный образовательный центр «Океания», в другом — экспозиции и аквариумы. Самый крупный аквариум высотой 8 м пройдет через несколько этажей главного корпуса, там будут плавать хищные обитатели морей.

Напомним, возведение в столице Калининградской области культурно-образовательного и музейного комплекса начинается в I квартале 2019 года. Об этом 8 января заявил глава региона Антон Алиханов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. К 1 сентября 2020 года планируется закончить строительство учебного и жилого блоков. По мнению Алиханова, новый комплекс будет востребован в регионе за счет постоянного роста туристической активности и увеличения населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кости оленя возрастом 45 тыс. лет передадут калининградскому музею
Мариинка в Кузбассе: какими будут культурные кластеры в регионах
Президент России призвал сделать строящиеся центры просвещения доступными для всех россиян

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017