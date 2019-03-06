Музей «Планета океан» откроется в Калининграде в этом году

На завершение строительства нового корпуса Музея Мирового океана в Калининграде будет выделено около 1,3 млрд рублей из федерального бюджета. «Планету океан» должны ввести в эксплуатацию в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление на портале правовой информации.

Будущий главный корпус музея станет одной из архитектурных доминант в центре города. Он представляет собой шар высотой около 40 м, повторяющий вид планеты Земля из космоса. Для остекления сооружения потребуется 1,2 тыс. стекол с оригинальными рисунками, передает «Калининград.Ru».

К зданию-шару примкнут два трехэтажных корпуса. В одном из них разместится музейный образовательный центр «Океания», в другом — экспозиции и аквариумы. Самый крупный аквариум высотой 8 м пройдет через несколько этажей главного корпуса, там будут плавать хищные обитатели морей.

Напомним, возведение в столице Калининградской области культурно-образовательного и музейного комплекса начинается в I квартале 2019 года. Об этом 8 января заявил глава региона Антон Алиханов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. К 1 сентября 2020 года планируется закончить строительство учебного и жилого блоков. По мнению Алиханова, новый комплекс будет востребован в регионе за счет постоянного роста туристической активности и увеличения населения.