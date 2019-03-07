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На матче «Зенит»–«Вильярреал» ожидается до 50 тыс. болельщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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До 50 тыс. болельщиков ожидается на первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы между петербургским «Зенитом» и испанским «Вильяерреалом». Об этом сообщается на официальном сайте российской команды.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге 7 марта на стадионе «Газпром-Арена» в 20:55. Ответная игра состоится 14 марта в Испании. Отмечается, что команду гостей поддержат до 100 человек.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игра пройдет под закрытой крышей. Петербуржцы выйдут на поле в лазурной форме, а испанцы сыграют в форме традиционного желтого цвета.

6 марта стало известно, что футболисты «Зенита» Александр Ерохин и Клаудио Маркизио не сыграют в матче Лиги Европы против испанского «Вильярреала».

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