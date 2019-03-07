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Выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами детства вырастут с июля

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Фото: Pixabay
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Ежемесячные выплаты людям, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами детства I группы, с 1 июля 2019 года будут повышены. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Размер выплат вырастет до 10 тыс. рублей, говорится в документе.

Сейчас размер выплат составляет 5,5 тыс. рублей.

4 марта правительство внесло в Госдуму проект закона о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума. Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.

Суммы этих индексаций учтут при пересмотре размера соцдоплаты в 2020 году.

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