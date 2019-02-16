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Минтруд предложил увеличить размер выплат при ликвидации предприятия

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Минтруд России предложил увеличить выходное пособие работников, сокращенных в результате ликвидации организации. В случае принятия нового законопроекта уволенные сотрудники буду вправе рассчитывать на выплаты в размере двукратного среднего заработка, пишет 16 февраля ТАСС. Документ был размещен на портале проектов нормативов правовых актов 15 февраля.

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При этом особое внимание уделяется работникам ликвидируемых организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях — в законопроекте предлагается выплачивать им пособие в размере трехкратного среднего заработка.

В настоящее время в случае ликвидации предприятия сотрудникам выплачивают при увольнении денежные средства в размере среднего месячного заработка. Такая же сумма сохраняется за ними на период трудоустройства. Однако это пособие гражданин имеет право получать в течение не более двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

В декабре прошлого года Конституционный суд России признал этот порядок не соответствующим Конституции РФ, поскольку в некоторых случаях организации завершали процедуру ликвидации ранее двух месяцев. Таким образом, уволенные лица не всегда могли получить средний месячный заработок в период поиска новой работы.

Поводом для вынесения подобного судебного решения стало обращение гражданки М.В. Трофимовой, уволенной в октябре 2016 года в связи с ликвидацией компании. В это время она находилась в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет и не смогла найти работу в течение следующих двух месяцев после сокращения. При этом выплаты от бывшего работодателя женщина не получила, поскольку компания уже прошла процедуру ликвидации.

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