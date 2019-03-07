Шесть школ лишились права выдавать аттестаты в Иркутской области

В Иркутской области приостановили действие государственной аккредитации шести школ. В них обнаружили нарушения подготовки учащихся.

Две школы остались без аккредитации в Черемховском районе, еще по одной школе не смогут выдавать аттестаты выпускникам 9 и 11 классов в Аларском, Куйтунском, Тулунском и Жигаловском районах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Основанием для приостановки аккредитации стало несоответствие качества подготовки учащихся.

Ранее сообщалось, что выпускникам украинских школ с 2019 года прекратят выдавать аттестаты о полном среднем образовании. Их заменят свидетельства.