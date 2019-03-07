Планетарий решили создать в одной из школ Тобольска

В Тюменской области общественный совет тобольских предприятий СИБУРа одобрил строительство планетария. Он появится в школе №5 города Тобольск.

Посетители на экскурсиях смогут на практике уяснить смысл понятий черная дыра, затмение, орбита, Млечный путь, кольца планет. На занятиях в планетарии можно будет узнать базовые физические законы, отмечает портал «Наш город». Частью экспозиции станет подлинный костюм астронавта.

В Тюмени в здании, которое называют круглая баня, могут открыть планетарий и открытое научно-техническое пространство. Об этом в конце февраля сообщил гендиректор проекционного музея «Люмьер-холл» Евгений Гудков. По его словам, он продолжает искать самые неординарные места для популяризации науки.