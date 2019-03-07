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Самую большую школу в Омске построят к ноябрю 2020 года

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Крупнейшую в Омске школу на 1122 места планируется сдать в эксплуатацию в микрорайоне «Амурский-2» к ноябрю 2020 года. Мэрия города ищет подрядчика. Максимальная цена госконтракта — почти 620 млн рублей.

Для учащихся начальных классов в здании сделают отдельный вход. Также предполагаются комната охраны с диспетчерским пультом, отдельный гардероб для сотрудников, два спортзала, столовая, медицинский блок, актовый зал и комнаты для групп продленного дня. При этом все помещения будут комфортными для детей с ограниченными возможностями здоровья, отмечает ИА «Омскрегион».

В Академическом районе Екатеринбурга возведут новую школу, рассчитанную на 1,2 тыс. учеников. Строительство началось в квартале «Близкий». Стоимость работ оценили почти в 1 млрд рублей. Сдать объект планируют к 2021 году.

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