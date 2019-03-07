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Выпускникам школ на Украине перестанут выдавать аттестаты

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Фото: РИА Новости
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Выпускникам украинских школ с 2019 года перестанут выдавать аттестаты о полном среднем образовании, заменив их на свидетельства. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки страны.

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Постановление о замене документа о полном среднем образовании уже принято кабинетом министров Украины. По словам главы ведомства страны Лилии Гриневич, «во всех цивилизованных странах мира» уже не получают аттестаты, а такого рода документы действуют только в России, сообщает телеканал «Звезда».

Выдавать такие свидетельства на Украине начнут после 11 класса. Также отмечается, что после 4 класса школьники смогут получить свидетельство о начальном образовании, а после 9 класса — о базовом среднем, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В сентябре 2018 года сообщалось, что Минпросвещения РФ предложило учитывать итоги ЕГЭ при выдаче аттестата с отличием.

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