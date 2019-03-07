ВТБ выкупил долю Первого канала у компании Абрамовича

«ВТБ Капитал» (инвестиционное подразделение группы ВТБ) приобрел долю бизнесмена Романа Абрамовича в Первом канале, выкупив 20% акций у принадлежащей ему компании ОРТ-КБ. Об этом сообщили в пресс-службе госбанка.

«Доля, принадлежавшая ОРТ-КБ, выкуплена полностью. Сделка по приобретению пакета акций компании является частью успешного бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ, включающего медиасегмент», — цитирует сообщение ТАСС.

Представитель компании Millhouse Абрамовича подтвердил продажу доли бизнесмена в Первом канале. Условия сделки не раскрываются.

Таким образом, сейчас 20% акций Первого канала принадлежат «ВТБ Капиталу». Контрольный пакет находится у государства. Еще 29% контролируют структуры «Национальной медиа группы».

В феврале сообщалось, что Абрамович оплатил гастроли Московского драматического театра им. А.С. Пушкина в Англии.