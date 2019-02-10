Абрамович оплатил гастроли московского театра в Англии

Российский миллиардер Роман Абрамович оплатил гастроли Московского драматического театра им. А.С. Пушкина в Англии. Об этом рассказала артистка этого учреждения Виктория Исакова, поблагодарившая предпринимателя за помощь.

«Это, конечно, очень круто, когда выезжаешь со спектаклями в другую страну и 80% зрителей говорят на другом языке. Никогда не понятно, как пройдет спектакль и как зрители воспримут то, что ты им показываешь. Хочется поблагодарить всех причастных, за то, что вывезли нашу огромную труппу. Спасибо Роману Абрамовичу, потому что эта поездка стала возможной благодаря ему», — написала актриса театра и кино в своем Instagram.

Художественный руководитель театра Евгений Писарев заявил ТАСС, что миллиардер задумал помочь театру выехать на гастроли в Лондон после посещения спектакля «Добрый человек из Сезуана». По словам главы учреждения, Абрамович был восхищен постановкой.

Выступления российской труппы в британской столице проходили в период с 5 по 9 февраля на сцене крупнейшего в Европе культурного центра «Барбикан» (Barbican Centre). Артисты отыграли восемь спектаклей.

В январе сообщалось, что Абрамович удвоил финансирование лондонского футбольного клуба «Челси» до $88,2 млн.