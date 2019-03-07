Уголовное дело возбудили по факту ДТП с двумя погибшими на Кубани

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими спусти полгода после происшествия. В аварии участвовали два легковых автомобиля и грузовик.

ДТП произошло 24 сентября на дороге из Армавира в станицу Отрадную. По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля LADA Kalina при обгоне грузовика выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с ВАЗ-2114. Второй автомобиль отбросило на грузовик. В результате водитель «ВАЗа» и его пассажир погибли, водитель «Лады» не пострадал. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Уголовное дело по факту происшествия было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» 7 марта. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.