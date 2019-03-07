Один человек погиб и четыре пострадали в результате ДТП в Подмосковье

В результате столкновения грузовика Mercedes и легкового автомобиля Nissan на трассе в Московской области один человек погиб и еще четверо получили травмы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

«Из тех, кто был в легковом автомобиле, одна женщина погибла, четыре человека, включая водителя, пострадали, все госпитализированы», — цитирует сообщение агенство.

3 марта легковой автомобиль врезался в микроавтобус в Кашинском районе Тверской области на 15-м км автодороги Калязин–Кашин–Горицы–Кушалино. Предварительно установлено, что водитель Nissan Almera выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, пострадали десять человек.