Легковушка врезалась в микроавтобус под Тверью

Легковой автомобиль врезался в микроавтобус в Кашинском районе Тверской области. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону, пострадали десять человек.

Авария произошла 3 марта на 15-м км автодороги Калязин — Кашин — Горицы — Кушалино. Предварительно установлено, что водитель Nissan Almera выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП десять человек направили в медучреждения. Двое из них находятся в реанимации, троих врачи отпустили домой после медосмотра.

Следователи организовали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В отношении водителя легковушки возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 264).

Утром 3 марта на 59-м км внутренней стороны МКАД произошло восемь ДТП, еще две аварии зафиксированы на внешней стороне автодороги. Всего пострадали чуть больше 20 машин.