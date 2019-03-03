Названо число ДТП на МКАД

На 59-м км внутренней стороны МКАД в районе Кунцево произошло восемь ДТП. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичное ГИБДД.

По данным ведомства, произошли две аварии с участием четырех автомобилей, три аварии с участием трех машин и еще одна с участием двух. При этом на внешней стороне МКАД приблизительно в то же время также произошло несколько ДТП: в результате первого столкнулись три машины, а во втором — две.

Как отмечает «Газета.ру», всего пострадали чуть больше 20 машин. Движение в настоящее время восстановлено.

Ранее сообщалось, что утром 3 марта на МКАД столкнулись почти 40 машин. Позднее в ГИБДД уточнили, что это была серия аварий, а не одно крупное ДТП.