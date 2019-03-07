Взрыв прогремел на автобусной остановке в Индии

Неизвестные подорвали автобусную остановку в Индии, в результате чего пострадало не менее 18 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANI.

Инцидент произошел 7 марта на автобусной остановке в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Пострадавших доставили в больницу, в настоящее время их жизни ничто не угрожает. Место взрыва оцепили сотрудники сил безопасности страны, пишет сайт kp.ru. По предварительным данным, неизвестные бросили гранату к дверям подъехавшего к остановке автобуса. Полиция начала расследование по факту случившегося.

Как напоминает телеканал «360», ситуация в регионе накалилась после обострения индийско-пакистанского конфликта в феврале 2019 года, когда в штате Джамму и Кашмир произошло нападение на автоколонну с военными. Террорист на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, в результате чего погибли 45 человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад».

После этого индийские войска уничтожили лагерь бандитов на пакистанской территории недалеко от города Балакот. После этого между истребителями ВВС Индии и Пакистана произошел воздушный бой в небе над Кашмиром, который считается спорной территорией. 7 марта Индия предупредила Пакистан о «серьезных последствиях» провокаций в Кашмире.

1 марта сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России помочь урегулировать конфликт между Индией и Пакистаном.