Прямой эфир
Сюжет:

Взрыв прогремел на автобусной остановке в Индии

0
Фото: ANI
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные подорвали автобусную остановку в Индии, в результате чего пострадало не менее 18 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANI.

Инцидент произошел 7 марта на автобусной остановке в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Пострадавших доставили в больницу, в настоящее время их жизни ничто не угрожает. Место взрыва оцепили сотрудники сил безопасности страны, пишет сайт kp.ru. По предварительным данным, неизвестные бросили гранату к дверям подъехавшего к остановке автобуса. Полиция начала расследование по факту случившегося.

Как напоминает телеканал «360», ситуация в регионе накалилась после обострения индийско-пакистанского конфликта в феврале 2019 года, когда в штате Джамму и Кашмир произошло нападение на автоколонну с военными. Террорист на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, в результате чего погибли 45 человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад».

После этого индийские войска уничтожили лагерь бандитов на пакистанской территории недалеко от города Балакот. После этого между истребителями ВВС Индии и Пакистана произошел воздушный бой в небе над Кашмиром, который считается спорной территорией. 7 марта Индия предупредила Пакистан о «серьезных последствиях» провокаций в Кашмире.

1 марта сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России помочь урегулировать конфликт между Индией и Пакистаном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индийские Су-30 ушли от пакистанских ракет в февральском бою над Кашмиром
Пакистан обвинил Индию в гибели мальчика в результате обстрела Кашмира

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017