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Два человека погибли и двое пострадали при хлопке газа в Алтайском крае

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В Завяьловском районе Алтайского края в двухэтажном доме произошел пожар, сопровождающийся хлопком. Погибли два человека, еще двое пострадали, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании в частном кирпичном двухэтажном доме в поселке Малиновский поступило спасателям в четверг, 7 марта, в 9:00 по местному времени (5:00 по мск). Пожарные прибыли к месту происшествия через шесть минут. Крыша здания к тому моменту горела открытым пламенем, пишет altapress.ru.

По сообщению ведомства в результате происшествия погибли два человека. Еще двое пострадали. Возгорание удалось локализовать через полчаса, а вскоре потушить. Площадь пожара составила 48 кв. м. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за воспламенения газовоздушной смеси при нарушении правил эксплуатации или неисправности газовых приборов.

14 февраля хлопок газа произошел в частном трехэтажном коттедже в Красноярске. Взрыв полностью разрушил шесть квартир, еще десять получили повреждения. По данным МЧС России погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.

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