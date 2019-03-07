Вакансия палача вызвала ажиотаж на Шри-Ланке

На вакантную должность палача на Шри-Ланке откликнулись 102 соискателя. Объявление была размещено после решения местных властей вернуть смертную казнь за торговлю наркотиками, сообщает Reuters.

Согласно объявлению в газете, кандидату должно быть от 18 до 45 лет, он должен обладать «хорошими моральными качествами», умом и стрессоустойчивостью. Одним из откликнувшихся на вакансию оказался гражданин США. Однако его кандидатуру рассматривать не стали, так как палачом может стать только гражданин Шри-Ланки.

Последние 43 года в стране смертных казней не было, хотя суды неоднократно приговаривали к высшей мере наказания по обвинению в серьезных преступлениях, таких как убийство, изнасилование и наркоторговля. Из соображений гуманности такие приговоры заменяли на пожизненное заключение.

По данным издания, решение вернуть смертную казнь было связано с ситуацией на Филиппинах, где за два года были убиты более 5 тыс. человек в рамках кампании по борьбе с наркотиками.