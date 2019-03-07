Закулисная борьба: можно ли помирить авторов и театры

Все чаще в отечественном театральном мире возникают внутренние конфликты между драматургами и театрами, причем в некоторых случаях их жертвами могут стать и зрители, которые рискуют лишиться возможности увидеть любимую или просто известную постановку. Одним из последних и наиболее громких примеров стал спор, связанный с постановкой по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала» в Театре им. Вахтангова. Эта история, в том числе, в очередной раз проиллюстрировала необходимость существования в стране отдельной структуры, направленной на защиту интересов театралов — как она работает, и почему таким драматургам нужна особая защита, разбирались «Известия».

«Авторов у нас не уважают»

Спектакль «Бенефис», поставленный по пьесе «Пока она умирала», шел в Театре Вахтангова больше двух лет и регулярно собирал полные залы. Казалось бы, здесь сошлось все — уважаемый и пользующийся любовью зрителей столичный театр, пьеса именитого автора (Надежда Птушкина — один из самых востребованных современных отечественных драматургов) и любимец публики, актер Владимир Этуш, в главной роли.

Однако когда в театре решили также создать телевизионную версию популярного спектакля, дело неожиданно закончилось судебным разбирательством между автором и театром. Подробно об этой истории написала «Комсомольская правда».

Создание телевизионной версии потребовало внесения дополнительных изменений в текст пьесы. Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, утверждает, что они были согласованы драматургом, кроме того, автору выплатили дополнительный гонорар за саму телевизионную версию. Однако Надежда Птушкина, автор десятков пьес, идущих в России и за рубежом, с этим не согласна.

«У нас остро стоит вопрос об уважении – авторов у нас очень не уважают в стране. Юристы в Театре Вахтангова решили сумничать и мелко меня обмануть», — рассказала она изданию.

Впрочем, по мнению Надежды Птушкиной, в данном случае речь идет даже не о корыстном умысле, а о привычке закрывать глаза на интересы автора, которая формировалась в российском театральном мире на протяжении многих лет.

«Вся эта история – не корысть, а глупость, к тому же у нас все начальники не любят признавать своих ошибок. Мои постановки ставят в разных странах, и вот в Китае, к примеру, с телевизионной версией было столько бумаг, где четко прописывались все права, но это и обосновано, совершенно другой подход. Меня представляет Театральный Агент. Дело сейчас на стадии апелляции, посмотрим, что будет дальше», — объяснила журналистам драматург.

Разные таланты

Взаимодействие с драматургами, писателями, переводчиками, без участия которых трудно представить себе создание спектакля, всегда было вопросом сложным, требующим особой аккуратности и максимальной прозрачности.

На Западе добиться максимальной эффективности системы и безопасности для драматургов позволил институт агентов — именно они представляют интересы авторов, работающих, в том числе, для Бродвея и Уэст-Энда; берут на себя решение всех финансовых и юридических вопросов, позволяя своим клиентам полностью сосредоточиться на творчестве.

В России до последнего времени такой практики не существовало — услуги агентов деятелями культуры рассматривались скорее как символ роскоши, а не как необходимый инструмент для защиты собственных интересов и выстраивания эффективного взаимодействия с представителями театров. Между тем, если театры представляют менеджеры и юристы, то и интересы драматургов, казалось бы, должны представлять те же специалисты. Иначе добиться справедливости и учесть все риски будет нелегко.

До последнего времени интересы представителей театрального мира находились под защитой Российского Авторского Общества (РАО). Однако не так давно система была реструктурирована, и у авторов появилась собственная агентская служба — ООО «Театральный агент».

В задачи компании, в том числе, входит участие (разумеется, по запросу авторов или правообладателей) в разрешении конфликтов, юридическая поддержка при заключении договоров и при решении любых спорных вопросов, связанных с авторскими правами.

При этом пока приоритетным направлением остается работа с театрами по погашению задолженностей перед автором и предотвращению образования новых, объясняет генеральный директор ООО «Театральный агент» Виктория Сладковская.

«Что касается ситуации между Театром Вахтангова и драматургом Надеждой Птушкиной, то по договору у театра действительно были права на внесение в пьесу некоторых изменений, пролога и интермедий. Все это, тем не менее, относится к правам на воспроизведение спектакля, т.е. речь идет о смежном праве. Когда же мы говорим о телевизионной версии спектакля – это уже объект авторского права, отдельное аудиовизуальное произведение. Надежда Михайловна не давала разрешения на использование своего произведения для создания нового объекта авторского права», – подчеркнула Виктория Сладковская.

В театральном мире создание структуры, направленной исключительно на поддержку драматургов, поддержали. Тем более, что ее появление уже позволило значительно ускорить не только урегулирование формальностей и заключение договоров, но и, соответственно, сами выплаты в пользу авторов.

Объединяя авторов и театры

Целью создания отдельной, «внешней» организации «Театральный агент», в чьи обязанности входит представление интересов конкретно театральных деятелей, было упрощение процесса взаимодействия, сокращение издержек, а, следовательно, и расходов авторов на комиссионные.

«Работая как внешний агент, «Театральный Агент» имеет возможность работать со сниженной комиссией по покрытию операционных издержек, что, прежде всего, отражается на выгоде правообладателей», — объясняет председатель правления Российского Авторского Общества (РАО) Максим Дмитриев.

Сами деятели искусства также находят эту инициативу полезной.

«”Театральный агент” – новая компания на рынке, заметно, что они очень стараются. У меня очень приятный доброжелательный контакт с ними во всех отношениях. Это чувствуется, и это невозможно скрыть. Вообще нареканий быть не может», – заявила в телефонном интервью заслуженная артистка России Мария Шукшина.

«Я считаю, что у автора обязательно должен быть агент, так заведено во всем мире. Да, безусловно, агенту причитается какая-то часть гонорара, но это он выполняет работу, освобождая автора от многих трудоемких обязанностей. Существование таких организаций очень полезно», – уверен известный литературный переводчик Виктор Вебер.

Виктор Вебер подчеркнул, что поддерживает отделение «Театрального агента», как более специализированного подразделения, нацеленного на работу только с театрами. «Как клиенту, мне это только в плюс идет!», – заявил Вебер.

При этом существование «Театрального Агента» может быть выгодно не только авторам, но и самим театрам, которые получают более оперативное взаимодействие с драматургами и сокращают риск возникновения длительных споров с авторами.

«Агентство способствует более оперативному взаимодействию театров с авторами. По запросу театра мы в кратчайшие сроки получаем у авторов разрешение на публичное исполнение их спектакля и согласуем финансовые условия, исключая тем самым бездоговорное использование авторских работ», – отметила глава «Театрального агента» Виктория Сладковская.

И главное, «Театральный агент» помогает театрам и драматургам найти друг друга, публикуя на своем сайте отрывки из произведений «подопечных» авторов. А объединившись — найти своего зрителя.