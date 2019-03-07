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Росстат назвал популярные у женщин сферы труда

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Самой популярной рабочей областью у женщин в возрасте от 15 до 72 лет в России является сфера образования. По данным Росстата за 2017 год, 82% занятых в этой сфере сотрудников были женщинами, сообщает 7 марта телеканал RT.

На втором месте по популярности у женщин — деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, где они занимают 79% рабочих мест. В гостиницах и на предприятиях общественного питания сотрудников-женщин порядка 73%. В финансовых и страховых организациях — 69%.

Две трети рабочих позиций — 66% — женщины занимают в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Меньше всего они представлены в строительстве — 14%, и в сфере добычи полезных ископаемых — 17%.

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.

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