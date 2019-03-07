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Электрошасси «Платформа-О» для «Тополей» и «Ярсов» приняты на вооружение

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Отечественные высокомобильные шасси, созданные в рамках опытно-конструкторской работы «Платформа-О», в частности, для ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс», приняты на вооружение Российской армией. Информацию об этом в четверг, 7 марта, распространило ТАСС.

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«По рекомендации госкомиссии с учетом успешного завершения госиспытаний семейство высокомобильных модульных шасси «Платформа-О» принято на снабжение Вооруженных сил», — цитирует агентство источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Шасси «Платформа-О» оснащено электромоторами для каждого колеса, не имеет сцепления, коробки передач, приводных валов и других механизмов, необходимых автотранспорту с двигателем внутреннего сгорания. Это серьезно снижает его вес.

Кроме того, электрошасси способно двигаться боком, поскольку колеса могут поворачиваться в сторону одновременно.

Сейчас на вооружении Российской армии стоят шасси для ракет белорусского производства.

1 марта стало известно, что армия России в ближайшее время ожидает поступления новейших зенитных ракетных систем С-500. Отмечается, что дальность ракет С-500 составляет 600 км, что примерно на 200 км превосходит возможности С-400. Кроме того, новая система способна одновременно отслеживать и перехватывать до 10 боеголовок, которые движутся со скоростью около 6,5 км/с.

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