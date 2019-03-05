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Антонов рассказал об ответе России на размещение ракет США в Европе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Если США разместят свои ракеты в Европе, Россия будет вынуждена развернуть свои ракеты таким образом, чтобы они покрывали всю европейскую территорию, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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При этом дипломат подчеркнул, что такого сценария нужно избежать.

«Мы очень обеспокоены тем, что после выхода США из ДРСМД могут быть размещены ракеты в Европе. Мы будем вынуждены развернуть наши ракеты, и вся территория Европы будет покрыта», –– цитирует его выступление в Стимсон-центре «РИА Новости».

Антонов отметил, что от разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) проигрывают только европейские страны, так как соглашение не отражается на безопасности территории США.

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий договора РСМД. Такое решение стало ответом на выход США из соглашения.

20 февраля Путин в послании Федеральному собранию пообещал, что в случае размещения в Европе американских ракет Россия развернет вооружения и направит их на страны НАТО.

При этом в Москве подчеркнули, что РФ не собирается ни на кого нападать, но вынуждена отвечать на внешние угрозы.

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