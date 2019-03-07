Демократы до выборов 2020 года не будут проводить дебаты на любимом канале Трампа

Демократическая партия США не будет проводить дебаты своих кандидатов на телеканале Fox News до выборов в 2020 году. Об этом в среду, 6 марта, заявил председатель Национального комитета партии Том Перес.

Причиной стали «неподобающие взаимоотношения» телеканала с администрацией президента США Дональда Трампа, о которых ранее сообщили СМИ.

«Это привело меня к выводу, что данный телеканал не сможет проводить честные и нейтральные дебаты для наших кандидатов», — цитирует его ТАСС.

Первые дебаты кандидатов от демпартии на президентских выборах состоятся уже летом 2019 года.

5 марта стало известно, что бывший госсекретарь США демократ Хиллари Клинтон отказалась от участия в выборах 2020 года.