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Демократы до выборов 2020 года не будут проводить дебаты на любимом канале Трампа

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Демократическая партия США не будет проводить дебаты своих кандидатов на телеканале Fox News до выборов в 2020 году. Об этом в среду, 6 марта, заявил председатель Национального комитета партии Том Перес.

Причиной стали «неподобающие взаимоотношения» телеканала с администрацией президента США Дональда Трампа, о которых ранее сообщили СМИ.

«Это привело меня к выводу, что данный телеканал не сможет проводить честные и нейтральные дебаты для наших кандидатов», — цитирует его ТАСС.

Первые дебаты кандидатов от демпартии на президентских выборах состоятся уже летом 2019 года.

5 марта стало известно, что бывший госсекретарь США демократ Хиллари Клинтон отказалась от участия в выборах 2020 года.

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