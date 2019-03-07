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Российскую ракету для космических туристов будут заправлять спиртом

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российская ракета для суборбитальных полетов космических туристов будет заправляться спиртом, сообщил 7 марта гендиректор компании-разработчика проекта «КосмоКурс» Павел Пушкин.

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«Будут использоваться экологически чистые компоненты: в качестве окислителя — жидкий кислород, в качестве горючего — этиловый спирт, который в разведенном виде мы знаем как водку», –– цитирует его ТАСС.

В качестве попутного компонента топлива, по словам Пушкина, задействуют жидкий и газообразный азот. Он отметил, что все компоненты доступны и будут поставляться в большом количестве, что исключает вероятность, например, кражи спирта.

При этом он пошутил, что «баловство» сотрудников спиртом возможно, но «запойных» на космодром работать не возьмут.

Пуски ракеты будут осуществляться с первого в России частного космодрома в Нижегородской области. В случае согласования проекта с «Роскосмосом» его строительство будет осуществляться в 2020–2025 годах.

«КосмоКурс» разрабатывает многоразовый комплекс туристических полетов в космос. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит 15-минутный полет на высоту около 200 км. При этом участники экскурсии смогут перемещаться в невесомости внутри кабины. За такой тур придется заплатить не менее $200 тыс. и пройти спецподготовку.

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