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Эрдоган не исключил закупку российских комплексов С-500

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Фото: РИА Новости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка с Россией о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400 завершена, при этом Анкара также может приобрести С-500.

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«Сделка по С-400 закончена. Всё обговорено, согласовано, от кредитных условий до совместного производства, подписи поставлены, шагов назад быть не может. Это будет безнравственно. Возможно, заключим сделку и по С-500», –– сказал Эрдоган 6 марта в эфире 24 TV.

По его словам, первую партию С-400 Турция ожидает получить уже в июле.

В 2017 году Анкара и Москва заключили крупнейший контракт на поставку С-400. Сумма сделки составила $2,5 млрд.

Это вызвало критику со стороны США. Вашингтон неоднократно призывал Турцию, как союзника по НАТО, отказаться от российского вооружения и грозил ввести санкции и лишить Анкару поставок истребителей пятого поколения F-35.

По словам Эрдогана, Турция обговаривала с США покупку систем Patriot, условия американской стороны оказались неприемлемы.

«Мы им сказали: если можете дать — давайте. Совместное производство, передача технологии — непреложное условие. А то получится: «Мы тебе дадим, но ключ будет у нас». Прошу прощения, но так дело не пойдет», –– цитирует его «РИА Новости».

Новейшие комплексы С-500 в ближайшее время поступят на вооружение Российской армии.

По словам экспертов, дальность ракет этих ЗРК составляет 600 км, что примерно на 200 км больше возможностей С-400. Кроме того, новая система способна одновременно отслеживать и перехватывать до 10 ракет, которые движутся со скоростью около 6,5 км/с.

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