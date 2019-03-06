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В Совфеде ответили на слова владимирской чиновницы об отмене питания в школах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал заявление главы департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой о том, что организация питания в школах — это «ответственность родителей».

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По его словам, очевидно, что за питание детей в образовательных учреждениях отвечают руководство этих учреждений и субъекта.

«Родители могут участвовать в этих процедурах, они могут участвовать в процедурах общественного контроля, интересоваться мнением ребят — вкусно или невкусно. Но в организации питания они не должны принимать участие, тем более что речь еще идет о санитарно-гигиенических требованиях», –– сказал сенатор порталу «Москва 24».

5 марта Беляева прокомментировала отмену бесплатных завтраков c 2019 года для почти всех младшеклассников Владимира, отметив, что питание детей — ответственность родителей.

Позже чиновница объяснила свои слова оговоркой.

В департаменте образования области отметили, что на питание учащихся 1–4-х классов школ выделят более 165 млн рублей.

В настоящее время каждый российский регион самостоятельно решает в силу своих финансовых возможностей, как организовывать школьное питание.

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