Мать в Пензе выгоняла провинившихся детей голыми на мороз

В социальных сетях появилось видео того, как жительница Пензы наказывает двоих маленьких детей — мать выгоняет их из дома на мороз без верхней одежды. По словам соседки, один раз она видела, что ребенок стоял на улице голым.

Следователи начали проверку ситуации. Им предстоит установить признаки преступления по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем», передает ИА «Пенза-Пресс».

Планируется изучать условия жизни и воспитания детей. Также нужно выяснить, проводилась ли работа с данной семьей органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

23 февраля сообщалось, что в США издевавшаяся над детьми пара признала свою вину. Супругов арестовали за пытки и жестокое обращение со своими 12 детьми.