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Показ ролика о «разбогатевшем» Порошенко запретили на Украине

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Фото: Global Look Press/Petro Poroshenko
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Видеоролик, в котором президента Украины Петра Порошенко якобы уличили в резком росте благосостояния, запретили к показу в стране.

Видео сняли в межфракционном парламентском объединении «Оппозиционная платформа — За жизнь». На нем кандидат в президенты страны Юрий Бойко заявил, что украинский лидер «разбогател в десятки раз, украинские пенсионеры обеднели в два раза», передает 6 марта «Газета.ру».

В показе ролика Бойко отказали в Национальной Общественной телерадиокомпании Украины. В ведомстве отметили, что озвученная в видео информация может быть расценена как распространение заведомо ложных сведений о кандидате на высший государственный пост.

5 марта общественники уличили Порошенко в использовании админресурса для агитации. Помимо Порошенко нарушения выявлены у кандидатов Александра Вилкула («Оппозиционный блок»), Руслана Кошулинского (представляет националистические силы) и у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться более 40 кандидатов.

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